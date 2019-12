Viterbese al lavoro su due progetti da serie B: led a tutto campo e tribuna Pratogiardino

Sport - Calcio - Serie C - Il presidente Romano ieri a Viterbo per due riunioni tecniche: la prima allo stadio per i cartelloni pubblicitari e la seconda in comune per la tribuna - Mercato: tramonta l'ipotesi Polidori, in uscita Biggeri, Pacilli e quattro under

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La Viterbese, almeno la parte dirigenziale, non si ferma nemmeno a Capodanno.

Il lavoro societario è costante e si concentra sia sul campo che negli uffici tra via della Palazzina e piazza del Comune.

Proprio ieri il presidente Marco Romano è tornato nella Tuscia dopo le vacanze natalizie e ha presenziato a due importanti riunioni.

La prima, andata in scena al Rocchi, ha riguardato una serie di innovazioni allo stadio tra le quali spiccano led a tutto campo da posizionare su tre quarti dei lati. L’installazione è imminente ed è stata predisposta assieme all’ammodernamento dell’impianto acustico e al miglioramento dell’impianto elettrico: un’operazione, quest’ultima, propedeutica a quella dei cartelloni pubblicitari, che sono peraltro obbligatori in serie B. Entro i primi 15 giorni di febbraio le tre operazioni saranno effettuate e l’impianto acustico anche prima, forse a partire dal match col Bari.

Sempre ieri ma nel pomeriggio il numero uno gialloblù ha preso parte a una riunione tecnica con un rappresentante del comune. Tra i temi dell’incontro anche la tribuna Pratogiardino, smantellata in passato ma promessa dal numero uno gialloblù il giorno del suo insediamento. In questo caso la struttura, oltre che accontentare una serie di tifosi affezionati a quel settore, andrebbe ad assolvere uno dei criteri infrastrutturali richiesti dal sistema di licenze nazionali per la serie B. La rinascita della tribuna è ancora alle fasi preliminari ma già che se ne parli, per i supporter, è una mezza vittoria e nel 2020 sono attese ulteriori novità.

Capitolo calciomercato. La sessione invernale non è ancora aperta ma la lunga sosta del campionato è servita agli operatori per gettare le basi sulle varie trattative sia in entrata che in uscita. Dalla pancia del Rocchi il riserbo è assoluto ma la strategia del club è chiara: sfoltire la rosa con i calciatori meno utilizzati e nel contempo andare a caccia di un difensore centrale, un esterno sinistro di centrocampo e un attaccante.

Per quest’ultimo ruolo il nome forte era quello di Alessandro Polidori, in uscita dal Siena e che sarebbe tornato con piacere nella Tuscia per ovvie ragioni natie. Il calciatore piaceva sia ad Antonio Calabro che alla dirigenza ma l’ipotesi di un suo ritorno è rimasta viva solo fino a ieri, quando il Piacenza ha superato la concorrenza gialloblù in maniera quasi definitiva. Tra i giocatori in odore d’addio, infine, si registrano gli over Matteo Biggeri e Mario Pacilli oltre ad alcuni under come Giuseppe Scalera, Mattia Zanoli, Alessio Milillo e Sebastiano Svidercoschi, che potrebbero lasciare la Viterbese per cercare più spazio altrove.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











31 dicembre, 2019