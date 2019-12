Viterbese, il giocatore dell’anno è Zhivko Atanasov

Bilanci 2019 - Sport - Calcio - Serie C - Per i difensore bulgaro, esperto di gol in extremis, un 2019 da sogno con 52 presenze e la vittoria della coppa Italia grazie alla sua marcatura al 93'

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Un gol allo scadere non è mai banale.

Denota freddezza mentale, capacità di esecuzione e attitudine a non arrendersi quando altri calciatori lo avrebbero già fatto.

Zhivko Atanasov di ruolo è un difensore ma segnare reti in extremis è una delle sue specialità principali. E non a caso sulle otto marcature in gialloblù ben sei sono arrivate dopo l’80’.

La partita col Monza: Viterbese nella storia della serie C, la coppa Italia è gialloblù!

Nel 2019 il calciatore bulgaro ha giocato 52 partite con sei gol a referto. Uno di questi è entrato nella storia ed è quello che tutti conoscono: l’1-0 al Monza nella finale di coppa Italia dell’8 maggio, tanto per cambiare al minuto numero 93, che ha regalato il trofeo alla Viterbese mentre una delegazione avversaria stava già scendendo le scale del Rocchi per andare a presenziare alla premiazione.

Un urlo di gioia con pochi precedenti, quello provocato dal centrale originario di Vetrino (comune di 6mila abitanti a 400 chilometri da Sofia). Che ha fatto tremare lo stadio di Viterbo in una maniera inaudita tra cori di vittoria e tifosi in lacrime. Impossibile, dopo un gesto del genere, non incoronare Zhivko Atanasov come giocatore della Viterbese dell’anno.

Oltre al gol al Monza, però, c’è molto di più. Ci sono altre marcature memorabili (come il 2-2 al Pisa al 90′, il 2-2 al Catanzaro al 92′ e il 2-1 alla Virtus Francavilla al 93′), giocate difensive da leader e carisma da capitano. Il tutto unito a un’esperienza nella Tuscia che dura ormai da due stagioni e mezza e che è tra le poche andare avanti dopo il cambio di proprietà estivo.

Zhivko Atanasov chiude un anno perfetto, dunque. Inframmezzato dalla vittoria di un importante trofeo e proseguito con l’adesione al nuovo progetto del presidente Marco Romano. Il suo contratto col club laziale, firmato nell’agosto del 2017 e dalla durata triennale, scade a giugno 2020 ma i tifosi ne sono sicuri: il difensore va confermato.

25 dicembre, 2019