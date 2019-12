Viterbese e mercato invernale, i migliori colpi degli ultimi quattro anni

Sport - Calcio - Serie C - Da Mignanelli a Invernizzi passando per Rinaldi, Jefferson e tanti altri: gli affari top che hanno rinforzato la squadra durante la sessione invernale

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Nel calciomercato vige una regola non scritta che dice più o meno così: in inverno pochi acquisti ma mirati.

I “pacchi” di Natale, si sa, sono dietro l’angolo ma negli anni passati le sessioni di gennaio e dicembre (per la serie D) hanno visto una serie di rivoluzioni da far invidia alle campagne estive.

In molti casi i nuovi arrivi non si sono rivelati all’altezza mentre in altri i calciatori portati nella Tuscia si sono trasformati in affari top che hanno rafforzato la squadra per la seconda parte di stagione.

Nello scorso gennaio, tanto per fare un esempio, l’acquisto di Daniele Mignanelli dall’Ascoli è stato il più proficuo sia dal punto di vista tecnico che quantitativo con 26 partite giocate, tre gol e tanta qualità lungo la corsia di sinistra. Antonio Calabro, c’è da scommettere, lo accoglierebbe a braccia aperte nonostante il brusco addio maturato ad agosto ma il calciatore, passato alla Carrarese assieme a Samuele Damiani dopo il successo in coppa Italia di serie C, non si muove dalla Toscana.

Nel 2018 il colpo d’oro fu quello relativo a Michele Rinaldi. Lasciata Arezzo per via di una situazione societaria turbolenta, il difensore centrale fu tra i protagonisti della cavalcata di coppa conclusa con la sconfitta in finale subita dall’Alessandria. In quel frangente sulla panchina gialloblù c’era Stefano Sottili, che nella stagione in corso l’ha portato con sé alla Feralpisalò che nei giorni scorsi ha ufficializzato anche l’arrivo di Luca Baldassin.

L’anno prima, quello del ritorno in serie C, fu anche quello con maggiori stravolgimenti invernali: quasi venti movimenti tra entrata e uscita e tre pezzi da novanta come Mirko Miceli, Luigi Falcone e Jefferson. Il difensore, oggi alla Sambenedettese, aumentò l’esperienza del reparto arretrato mentre il centrocampista della Pistoiese e l’attaccante del Monopoli contribuirono con gol e assist al raggiungimento dell’ottava posizione da parte della matricola laziale.

Indimenticata, infine, la stagione della vittoria del campionato di serie D con annesso scudetto dilettanti. Anche in quel caso la campagna acquisti invernale fu densa di nuovi arrivi con almeno quattro top player che aiutarono Federico Nofri (oggi senza panchina) a centrare il double: Stefano Selvatico, Michele Boldrini, Matias Vegnaduzzo e Alexis Invernizzi. Altri tempi e altri calciatori, con i primi due oggi giocano rispettivamente con Sestri Levante (Eccellenza ligure) e Flaminia (serie D) mentre i centravanti argentini hanno appeso gli scarpini al chiodo.

