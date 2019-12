E’ una Viterbese “da ripresa”, dieci gol e 11 punti dopo il 75′

Bilanci 2019 - Sport - Calcio - Serie C - I laziali sono la squadra che ha segnato il maggior numero di reti nell'ultimo quarto d'ora dei match: sette dal 76' al 90' e tre nei minuti di recupero

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Si dice che il dna di una squadra tende a rimanere lo stesso nonostante i cambi di proprietà, dirigenza, allenatori e giocatori.

Uno degli esempi maggiori proviene da due dei maggiori campionati continentali e parla di una squadra da campionato come la Juventus (da otto anni la serie A è di sua proprietà) e una da Europa come il Liverpool (non vince la Premier dal ’90 ma negli ultimi quarant’anni ha portato a casa quattro Champions e una coppa Uefa). Esistono poi formazioni che costruiscono le proprie fortune su un sistema difensivo oppure offensivo e altre ancora che si caratterizzano per la predisposizione ad andare in rete in determinati momenti.

Nelle ultime stagioni la Viterbese ha iniziato a percorrere questa via, mostrando un’attitudine sempre maggiore verso i gol nel finale. Le statistiche in questo senso raccontano di una squadra “da ripresa” che nel girone d’andata ha messo a segno ben dieci reti dopo il 75′: sette dal 76′ al 90′ e tre nei minuti di recupero. Nessuno nel girone C ha fatto meglio e le uniche tre rivali che si avvicinano, con otto gol a testa, sono Reggina (cinque dal 76′ al 90′ e tre nel recupero), Vibonese (sei più due) e Paganese (cinque più tre).

Numeri importanti che indicano una capacità mentale di non mollare mai. Una caratteristica fondamentale per due motivi: da una parte regala soddisfazioni ai tifosi gialloblù e dall’altra consente al club di accumulare punti.

Approfondendo il discorso, in effetti, si può notare come la squadra, a cavallo tra la gestione di Giovanni Lopez e Antonio Calabro, abbia conquistato ben 11 punti grazie alle reti segnate in “zona Viterbese”: dal 2-1 alla Paganese segnato da Antezza all’83’ al freschissimo 2-1 sulla Virtus Francavilla arrivato al minuto numero 93 dai piedi di Atanasov, passando per la doppietta di Bezziccheri e Tounkara nel 3-1 di Bari (tra il 76′ e il 91′), il 2-2 di Molinaro alla Vibonese a quattro minuti dal termine e il 2-2 di Volpe alla Casertana al quarto minuto di recupero.

Chiusure col brivido ma che non hanno concesso diritto di replica alle avversarie, freddate sul più bello e costrette a lasciare punti ai laziali a ridosso del triplice fischio. Una caratteristica che fa sempre più parte del sangue gialloblù e che l’allenatore salentino intende continuare a coltivare anche nelle partite a seguire.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

27 dicembre, 2019