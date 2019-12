Viterbese, test con la Pianese dell’ex Dierna

Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù di Calabro occupano la domenica senza campionato con un allenamento congiunto

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Domenica dal sapore di campionato per la Viterbese.

La lunga sosta della serie C non ferma la squadra di Antonio Calabro, che per non perdere il ritmo partita ha messo in calendario un test con la Pianese.

L’allenamento congiunto tra i laziali e la formazione allenata da Marco Masi andrà in scena domenica pomeriggio. A darne l’annuncio la società bianconera con un comunicato ufficiale.

“Domenica 5 gennaio – si legge nella nota diffusa ieri – è in programma sul campo sintetico di Ronciglione un allenamento tra Pianese e Viterbese alle 15”.

Per entrambe le squadre sarà un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe a una settimana esatta dalla ripresa del campionato del 12 gennaio.

Nella Pianese, neopromossa tra i professionisti e 15esima nel girone A dominato dal Monza, spicca la presenza di un ex gialloblù tra i più celebri della storia contemporanea. Si tratta di Emilio Dierna, nella Tuscia dal 2015 al 2017 e tra i protagonisti della vittoria della serie D e dello scudetto dilettanti. Per il difensore originario di Gela 56 presenze e cinque reti a cavallo tra serie D e serie C e la soddisfazione di aver segnato il gol che ha regalato la promozione alla squadra di Federico Nofri domenica primo maggio 2016 sul campo dell’Astrea: una zuccata al 42′ del secondo tempo quando la partita era ferma sul 2-2.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

30 dicembre, 2019