Viterbese da thriller, da gennaio ad aprile tutte le big al Rocchi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Nei primi due mesi dell’anno Bari, Catania, Teramo e Potenza. Tra marzo e aprile Rieti, Casertana, Monopoli, Ternana e Reggina.

Il calendario casalingo della Viterbese è da brividi e porta al Rocchi ben otto delle prime dieci squadre in classifica nel girone C.

Se sia un vantaggio oppure no sarà il campo a dirlo, ma la distribuzione interna ed esterna degli incroci gialloblù pende in maniera consistente verso le partite fuori casa. Almeno sulla carta.

Si comincia il 12 gennaio con la sfida al Bari senza Atanasov, De Giorgi e Tounkara: un titolare per ruolo squalificato e una delle squadre più in forma del campionato che inaugura il 2020 al Rocchi. Dopo due trasferte consecutive contro Picerno e Paganese sempre a Viterbo arriva il Catania che chiuderà il primo mese dell’anno con un altro match complicato. A febbraio cinque incontri alternati in maniera perfetta: Catanzaro al Ceravolo, Teramo al Rocchi, Vibonese al Razza, Potenza ancora al Rocchi e Bisceglie al Ventura. Anche in questo caso, come sopra, il coefficiente di difficoltà aumenta nella Tuscia e diminuisce lontano dal Lazio.

Il marzo gialloblù si apre a Rende e prosegue col derby laziale contro il Rieti per l’incrocio interno più abbordabile ma allo stesso tempo pieno d’insidie. Dopo la trasferta al Sicula trasporti stadium contro la Sicula Leonzio alla Palazzina arrivano la Casertana e il Monopoli, per due gare interne consecutive da giocare tra lunedì 23 e giovedì 26 prima dell’ultima del mese sul campo della Cavese. Chiudono la regular season i quattro impegni di aprile: Ternana in casa, Avellino fuori, Reggina sempre in casa e Virtus Francavilla ancora fuori.

Nove incontri in casa e nove fuori, per una seconda parte di stagione che decreterà il primo piazzamento della Viterbese di Romano.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

