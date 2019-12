Viterbese, Volpe – Tounkara è l’attacco più prolifico degli ultimi cinque anni

Sport - Calcio - Serie C - A metà campionato i due centravanti hanno messo a segno ben 15 gol: nelle stagioni passate mai così tante reti da parte di un tandem offensivo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Prima parte di stagione fantastica per l’attacco della Viterbese.

A metà campionato, nonostante i parecchi infortuni, i centravanti titolari sono andati a segno ben 15 volte.

Otto marcature portano il graffio di Michele Volpe mentre altre sette quello di Mamadou Tounkara: numeri importanti che dopo 19 partite fanno del tandem classe ’97 e ’96 una delle coppie gol più interessanti del girone C e dell’attacco gialloblù il più prolifico degli ultimi cinque anni.

Nell’anno della vittoria in serie D i top scorers di metà campionato erano Luca Belcastro e Vittorio Bernardo con sei marcature (tre per uno) spalmate su 17 partite, mentre nella stagione del ritorno in serie C il titolo è andato a Samuele Neglia e Abou Diop: dieci gol (sette il primo e tre il secondo) in 19 incontri.

Stessa cifra ma divisa a metà per Andrea Razzitti e Jefferson nel 2017-2018 prima dell’anno scorso, pieno di vicissitudini per la battaglia della vecchia proprietà contro il cambio di girone, che dopo le prime 19 partite ha consegnato la palma di migliori marcatori ad Alessandro Polidori e Mario Pacilli con quattro reti a testa (per un totale di otto).

Il duo formato da Volpe e Tounkara vince alla grande, dunque. E premia la scelta societaria di puntare su due giovani di qualità che nonostante abbiano saltato rispettivamente due e sette partite si stanno confermando tra i talenti più brillanti del campionato.

Chiude il discorso il dato sul numero di gol complessivo messo a segno dalle punte a metà stagione. Nelle quattro annate precedenti solo una volta l’intero attacco ha superato quota 15: si tratta del 2017-2018 quando Kevin Mendez, Jari Vandeputte, Bismark Ngissah, Andrea Razzitti, Jefferson e Loris Tortori hanno raggiunto le 19 marcature totali. Quattro in più di Volpe e Tounkara ma in sei uomini.

La squadra, nel frattempo, prosegue con gli allenamenti in attesa del rompete le righe che arriverà domenica ma non a seguito della prima giornata del girone di ritorno. Rinviato per via dello sciopero della Lega, il 20esimo turno andrà in scena tra gennaio e febbraio con il weekend gialloblù che si dovrebbe arricchire con una partita amichevole, da giocare probabilmente contro una squadra toscana.

La seduta di ieri, condotta da Antonio Calabro con tutti gli effettivi a disposizione, ha visto il ritorno alla corsa di Stefano Antezza. Il centrocampista, così come Simone Palermo, Mamadou Tounkara, Marco Simonelli e Andrea Corinti, ha svolto differenziato ma punta a tornare in gruppo il prima possibile.

Serie C – girone C

20sima giornata

domenica 22 dicembre

Picerno – Cavese (sabato)

Paganese – Viterbese (sabato)

Catania – Avellino

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Casertana – Potenza

Bari – S. Leonzio

Reggina – V. Francavilla

Bisceglie – Rende

Ternana – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

20 dicembre, 2019