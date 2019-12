Volley club Orte in emergenza, Renzetti fuori tutta la stagione

Sport - Pallavolo - Serie B - L'opposto si aggiunge a una lista già ricca di lungodegenti - Coach Di Marco fa la conta degli arruolabili in vista dello scontro salvezza di sabato

di Alessandro Castellani

Orte – Emergenza infortuni in casa Volley club Orte. Il ko di Francesco Renzetti sabato scorso durante il derby con la Scarabeo Civita Castellana ha colpito duramente una rosa già falcidiata dai problemi fisici.

Renzetti ha riportato una lesione al ginocchio, dovrà operarsi e con ogni probabilità non riuscirà a rientrare prima della fine della stagione. Per l’Orte, una vera e propria tegola.

L’opposto titolare si aggiunge a una lista di lungodegenti che comprende già il centrale Moscatiello e il secondo libero Saraceni, mentre il giovane Crocoli, inserito nel gruppo come vice opposto, è tornato ad allenarsi solo questa settimana dopo oltre un mese di stop.

Senza Renzetti, Gian Paolo Di Marco è costretto per l’ennesima volta a ridisegnare un sestetto che si era assestato con lo spostamento di Pasquini a libero, centrando quattro vittorie consecutive. Ora il mister biancorosso deve trovare nuove soluzioni, e deve farlo in fretta, perché sabato la gara con l’Isola Sacra è importantissima per la classifica.

Il rebus che Di Marco deve sciogliere è sull’impiego di un giovane tra Marziali, Verducci e Bonifazi. Il test amichevole di ieri col Clt Terni e la rifinitura di venerdì hanno un ruolo decisivo.

La soluzione più probabile è una nuova chance per Marziali, che aveva già giocato le prime partite e riprenderebbe il posto di libero per consentire a Pasquini di affiancare Coluccia nel pacchetto degli schiacciatori. A sostituire Renzetti, invece, andrebbe capitan Di Muzio.

Non è da escludere l’opzione Bonifazi, che sabato è entrato per sostituire Renzetti e ha già collezionato diversi scampoli di partita negli ultimi due anni. Nel caso Di Marco volesse ricorrere a lui, non ci sarebbero altri cambiamenti nel sestetto, con Pasquini e Di Muzio che rimarrebbero dove sono adesso.

Ha chance anche Verducci, finora poco impiegato, ma tenuto sempre a disposizione come jolly schiacciatore-libero. Anche per lui gli allenamenti settimanali potrebbero aprire prospettive importanti.

“Purtroppo siamo in un momento delicato – commenta il presidente Aldo Madonna -. L’infortunio di Renzetti è più grave del previsto, soprattutto perché colpisce lo stesso ginocchio già lesionato l’anno scorso. Gli facciamo i migliori auguri e lo aspettiamo a braccia aperte in palestra, ma non ci facciamo illusioni su recuperi miracolosi. Quasi sicuramente dovremo finire il campionato senza di lui”.

“Senza il nostro attaccante migliore, il secondo titolare che esce di scena dopo Moscatiello, dovremo lottare per conquistare ogni singolo punto” aggiunge il presidente. Che però vuole tenere uno sprazzo di ottimismo: “Questo è il momento per i giovani di dimostrare il loro valore. Da anni la nostra politica è provare a valorizzare e sfruttare al massimo tutte le risorse a disposizione, quindi cercheremo di andare avanti col roster attuale”.

19 dicembre, 2019