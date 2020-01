170 i morti e 1773 i contagi, 2 segnalazioni a Roma e Alessandria

Coronavirus - Ikea chiude temporaneamente gli store cinesi

Pechino – Coronavirus, sale a 170 il numero dei morti, 1.773 i nuovi casi.

A renderlo noto è il governo cinese. Mentre dei nuovi casi, più di mille sono registrati nella provincia focolaio dell’infezione.

Intanto Ikea ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi 30 store in Cina.

A Roma un turista cinese è stato portato in ambulanza in ospedale. Si trovava in un albergo in centro. Scattate tutte le procedure ed è stato ricoverato allo Spallanzani dove è stato sottoposto al test.

Mentre ad Alessandria, una donna rientrata da mesi dalla Cina è stata messa in isolamento, per via dei sintomi influenzali simili al coronavirus.

Da ministero della Salute fanno sapere: “Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus 2019-nCoV”.

30 gennaio, 2020