20Chiavi teatro diffonde il teatro nella Tuscia

Cultura - In arrivo un altro mese di spettacoli sparsi nelle location non convenzionali della provincia di Viterbo, tra teatro-danza e concerti-spettacolo - Si parte Il 2 febbraio a Oriolo Romano con “Esperanto – musica del Mediterraneo”

di Valeria Conticiani

Condividi la notizia:











Viterbo – L’associazione 20Chiavi Teatro presenta il suo programma di attività per il 2020. Una serie di spettacoli che da febbraio si estenderà fino a maggio per diversi luoghi della Tuscia utilizzando e dando opportunità di scoprire location non convenzionali e particolari spazi dell’alto Lazio. Per una vera e propria espressione del concetto di teatro diffuso.

La stagione di eventi sarà curata dall’associazione culturale 20chiavi, sotto la direzione artistica di Ferdinando Vaselli grazie al progetto delle Officine culturali promosso dall’assessorato alla cultura della Regione Lazio.

La programmazione coinvolgerà i comuni di Canepina, Castel sant’Elia, Oriolo Romano e, con buone probabilità, a breve anche Civita Castellana e Montefiascone.

Si dedicherà a molteplici target, incluse famiglie e bambini, per alcuni degli appuntamenti. Partirà coi primi eventi da febbraio 2020, per culminare a marzo e concludersi poi con un’ultima appendice finale a maggio 2020.

Il 2 febbraio alle 17,30, presso la splendida cornice di Palazzo Altieri a Oriolo Romano, verrà proposto un’interessante concerto-spettacolo, “Esperanto – musica del Mediterraneo” della compagnia Errare Persona.

A seguire sarà poi in scena il 23 febbraio alle 17 al Museo delle tradizioni popolari di Canepina, “Brutto!” lo spettacolo di 20Chiavi Teatro ideato per bambini, ispirato dalla storia del brutto anatroccolo, con Alessia Berardi, Ferdinando Vaselli e le musiche di Riccardo Viola.

Per la parte riguardante il teatro-danza, l’1 marzo alle 17.30 di nuovo a Palazzo Altieri di Oriolo Romano, ci sarà ”Tainted Love”, lo spettacolo-performance itinerante di danza e teatro con estratti dagli spettacoli “Alle Acque”, di Cie Twain-dance theatre e “Romeo vs Juliet”di 20Chiavi Teatro. Altri appuntamenti a partire dall’8 marzo fino al 30 maggio verranno ufficializzati nelle prossime settimane.

Valeria Conticiani

Condividi la notizia:











30 gennaio, 2020