Sport - Il top runner gialloverde Marco Mencio è giunto in 23esima posizione - Buona prestazione anche della compagine femminile

Montefiascone – (m.m.) – 21esima Corsa di Miguel, l’Atletica Montefiascone con 27 podisti al traguardo.

Domenica 19 gennaio si è disputata a Roma la 21esima Corsa di Miguel, una ‘classica’ nel mondo dell’atletica leggera.

La competizione, di dieci chilometri, è stata organizzata in memoria di Miguel Sanchez, uno dei 30mila desaparecidos scomparso nel 1978 durante la dittatura militare di Jorge Rafael Videla.

Al traguardo, tra gli oltre 5300 atleti, anche una nutrita rappresentanza dell’Atletica Montefiascone con ventisette podisti insieme a molte altre società della Tuscia.

La gara ha visto trionfare il romano Luca Parisi (30 minuti e 3 secondi) mentre nelle donne ha tagliato per prima il traguardo Sara Brogiato (33 minuti e 33 secondi).

Il primo degli atleti montefiasconesi, che è giunto all’arrivo all’interno dello Stadio Olimpico, è stato Marco Mencio in 23esima posizione con il tempo di 32 minuti e 48 secondi.

Prestazione brillante anche per Giampaolo Cola che ha impiegato 39 minuti e 17 secondi.

Tra le donne hanno ben figurato i colori gialloverdi portati da Bozena Anna Kruszynska con il tempo di 43 minuti e 55 secondi seguita da Diletta Colonnelli (48 minuti e 49 secondi, suo personal best sulla distanza di dieci chilometri) e Alessandra Valentini (suo miglior personale con il tempo di 50 minuti e 18 secondi).

Ottime prestazioni anche delle altre donne dell’Atletica Montefiascone: Elena Durantini, Patrizia Gianlorenzo, Roberta Friggi e Debora Filipponi.

La squadra maschile era inoltre composta da Riccardo Rosetto, Mario Ciccotti, Filippo Pezzato, Federico Monanni, Alessandro Pasquinelli, Mauro Loreti, Daniele Santini, Simone Di Domenico, Fabio Ranucci, Gabriele Marianello, Mario Pifferi, Arcangelo Cipolloni, Giuseppe Sguazzino, Maurizio Marianello, Maurizio Pagliaccia, Giuseppe Ruocco, Daniele Graziotti e Franco Di Vita.

Alla gara competitiva hanno partecipato 5300 atleti mentre a quella non competitiva oltre duemila e più di 3200 alla Strantirazzismo della lunghezza di tre chilometri.

“Sono molto soddisfatto – spiega il presidente dell’Atletica Montefiascone Maurizio Pagliaccia – per gli ottimi tempi fatti registrare dai nostri podisti e per il numero di atleti al via e al traguardo. La società è in continua crescita”.

Un’ottima prestazione da parte dell’Atletica Montefiascone che nel 2020 sarà sicuramente protagonista nel panorama del running laziale con atleti di spessore e di caratura nazionale.

23 gennaio, 2020