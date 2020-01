Pisa - Storia a lieto fine per una ragazza in scadenza di contratto a marzo

Pisa – 33enne precaria incinta, l’azienda l’assume a tempo indeterminato.

È la storia accaduta a Bientina in provincia di Pisa e riportata dal quotidiano il Tirreno.

Una ragazza di 33 anni incinta e precaria, è stata assunta dalla propria azienda appena comunicata la gravidanza.

La ditta è la Cridav Italia che si occupa di energie rinnovabili.

La 33enne aveva dei dubbi se e come comunicare la gravidanza all’azienda in quanto precaria e in scadenza di contratto a marzo.

Ma i dubbi sono stati cancellati con l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’azienda.

22 gennaio, 2020