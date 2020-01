Montalto di Castro - Intervento dei carabinieri del Norm

Montalto di Castro – 50 grammi di hashish in casa, arrestato 40enne.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, ieri sera hanno arrestato uno spacciatore a Montalto di Castro.

“L’uomo – si legge in una nota – un 40enne del posto, era sotto osservazione da giorni a causa di uno strano via vai dalla sua casa, oltre a strani atteggiamenti nel comportamento non sfuggiti al capillare controllo dei carabinieri.

Ieri, i militari del Norm della compagnia di Tuscania hanno deciso di perquisire la casa per riscontrare i sospetti di spaccio ed effettivamente, al termine del controllo, sono stati trovati 50 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione usato per misurare le dosi.

Subito il 40enne è stato arrestato e, dopo le formalità identificative svolte presso la compagnia carabinieri di Tuscania, è stato portato al carcere di Civitavecchia.

29 gennaio, 2020