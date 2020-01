Montalto di Castro festeggia Sant’Antonio Abate

Cultura - Domenica la sfilata e la benedizione degli animali

Montalto di Castro – Domenica 19 gennaio Montalto di Castro e Pescia Romana festeggeranno Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

Il primo appuntamento è alle 10 con il raduno degli animali in via Adriatica, dove l’amministrazione comunale assieme alle associazioni prenderà parte al corteo per le vie del paese preceduto dal corpo bandistico Maestro Carlo Grani.

Alle 12 l’arrivo a piazza Felice Guglielmi (centro storico), dove il parroco celebrerà la cerimonia di benedizione degli animali. A seguire verrà offerta la colazione del Buttero: braciere con salsicce, vino, pane, ricotta, caffè e spremute d’arancia offerta dalla Parrocchia di Montalto.

La manifestazione proseguirà alle 12 a Pescia Romana con il raduno degli animali a piazza delle Mimose, dove il parroco della chiesa San Giuseppe Operaio procederà alla benedizione. Durante l’evento verrà offerta la merenda con l’animazione per i bambini.

L’evento e a cura delle parrocchie e dell’associazione Cavalieri di Vulci, con il patrocinio del comune.

14 gennaio, 2020