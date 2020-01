“L’obiettivo è aprire un circolo in ogni comune della Tuscia”

Viterbo - Il deputato Mauro Rotelli ha raccontato in conferenza stampa come verrà riorganizzato Fratelli d'Italia

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “In questi anni abbiamo ottenuto risultati entusiasmanti. Adesso costruiremo il partito organizzandolo direttamente sul territorio. E l’obiettivo è coprirlo tutto. Sessanta circoli per tutti i 60 comuni della Tuscia”.

È la lunga marcia di Fratelli d’Italia, raccontata oggi pomeriggio nella sede di FdI di Largo Garbini 9 a Viterbo dal deputato Mauro Rotelli e dai protagonisti di questa nuova fase del partito di Giorgia Meloni.

Assieme a Rotelli, il coordinatore provinciale di FdI Massimo Giampieri, il consigliere comunale Gianluca Grancini, Gianluca Biffaroni di Orte che si occuperà di politiche giovanili e Claudia Nunzi che, oltre a rientrare in politica dopo una lunga assenza, avrà la responsabilità dei rapporti con l’Europa. Tra il pubblico c’è anche il consigliere comunale Antonio Scardozzi.

“Dal momento in cui abbiamo lanciato il tesseramento – ha detto Giampieri – tante persone si sono avvicinate oppure entrate di nuovo nel partito. Un vero e proprio martellamento di gente“.

“Vogliamo costruire un movimento politico – ha proseguito Rotelli – su tutto il territorio. Sessanta circoli territoriali, ciascuno per ogni comune della Tuscia. Ognuno con un suo responsabile locale. Il primo circolo è nato a Oriolo Romano, seguiranno Capranica e Fabrica di Roma. Una volta concluso il tesseramento contatteremo tutti gli iscritti e daremo vita a tutti gli altri circoli”.

Un partito rinnovato, con diversi dipartimenti che si occuperanno ciascuno di un settore specifico.

Nunzi avrà la gestione del dipartimento per l’Europa. Servirà per cercare finanziamenti europei per le imprese, stringendo rapporti tra territorio e parlamento europeo. “È l’opportunità – ha spiegato Nunzi – per poter contribuire al bene del territorio. Ho provato a separarmi dalla politica. Ma non ci sono riuscita perché la politica è una bella malattia“.

A Martina Minchella, consigliera comunale, andrà il dipartimento legato alle problematiche sanitarie e sociali nella Tuscia.

Gianluca Biffaroni lavorerà invece sul fronte delle politiche giovanili. “Spero di essere un valore aggiunto per il partito – ha commentato Biffaroni -. Sono contento dell’incarico ricevuto. Perr senso di apparenza, idee e valori. Noi ragazzi siamo l’energia fondamentale per il futuro del partito”.

“Fratelli d’Italia – ha concluso infine Grancini – cresce e c’è. Ogni giorno c’è gente che vuole entrare nel nostro gruppo, grazie anche al lavoro che sta facendo Mauro“.

Prosegue intanto la campagna di raccolta firme di FdI a sostegno di 4 proposte di riforma costituzionale proposte dal partito di Meloni. Elezione diretta del presidente della Repubblica, soppressione della carica di senatore a vita, tetto massimo per la pressione fiscale da mettere nero su bianco nel testo costituzionale e infine sovranità delle leggi italiane rispetto alla normativa europea. Prossimo appuntamento per la raccolta firme, 8 febbraio a Bagnaia.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











31 gennaio, 2020