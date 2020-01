“A Mammagialla, sostituite sedie ergonomiche usurate solo in un padiglione…”

Viterbo - Danilo Primi, segretario provinciale Uspp, denuncia: "L'amministrazione fa figli e figliastri"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La situazione al penitenziario di Mammagialla peggiora di giorno in giorno, il personale di polizia è alla stremo.

Se poi a peggiorarne la situazione ci si mettono decisioni poco condivisibili prese dall’amministrazione locale, il quadro è completo.

Da quanto a nostra conoscenza, la direzione dell’istituto viterbese con fondi che sarebbero andati persi con la fine dell’anno 2019, ha acquistato delle sedie ergonomiche per sostituire quelle usurarte dall’uso e dal tempo.

Iniziativa lodevole, ma quello che ci lascia basiti è che tali sedie siano state sostituite solo in un padiglione dell’istituto non curandosi della condizione delle sedie vecchie ed usurate dei posti di servizio dell’atro padiglione e non solo.

E’ come se un padre di famiglia con due figli gemelli, ad uno comprasse un paio di scarpe di marca, all’altro lo lasciasse con le scarpe rotte.

Naturalmente, tale decisione ha peggiorato il malumore già altissimo del personale che giornalmente lavora in condizioni estreme.

Un buon padre di famiglia avrebbe prima controllato in che stato erano le scarpe dei gemelli, poi avrebbe suddiviso la spesa per accontentarli entrambe. Questo avrebbe fatto un bon padre di famiglia…

Danilo Primi

Segretario provinciale Uspp

