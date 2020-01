Lucca - Il padre nel tentativo di salvarla è rimasto ustionato al volto e alla braccia - La madre si è scontrata con l'auto contro un muro per arrivare il prima possibile a casa

Lucca – Abitazione in fiamme, muore 14enne.

L’incendio è avvenuto questa notte in un’abitazione a Borgo Mozzano in provincia di Lucca.

Per cause in corso d’accertamento il rogo è divampato intorno alle 2,30 di notte.

Una 14enne non è riuscita a mettersi in salvo ed è morta.

Il padre ha cercato di tirarla fuori dall’abitazione ma è rimasto ustionato al volto e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sono stati i pompieri a ritrovare il corpo senza vita della ragazza all’interno della camera da letto.

La madre della 14enne, che al momento dell’incendio non era in casa, nel tentativo di raggiungere l’abitazione in fiamme, si è schiantata contro un muro.

Sia il padre che la madre sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

