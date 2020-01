Accensione Sacro Fuoco alla Quercia, occhio ai divieti

Viterbo - Provvedimenti al traffico per l'iniziativa in programma il 16 gennaio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Accensione Sacro Fuoco in onore di Sant’Antonio Abate in programma il 16 gennaio a La Quercia, emanata apposita ordinanza (Polizia Locale, n. 7 del 7/1/2020) con i vari provvedimenti in merito al traffico e alla sosta veicolare.

Queste le principali disposizioni:

– divieto di sosta con rimozione (a partire da oggi 10 gennaio) fino al prossimo 19 gennaio in piazza del Santuario (area antistante la basilica); divieto di sosta con rimozione in via Maestro Monetto e via del Popolo dalle ore 8 fino alle ore 00 del giorno 16 gennaio e divieto di circolazione su via Maestro Monetto, via del Popolo e piazza del Santuario a partire dalle ore 16 del 16 gennaio.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











10 gennaio, 2020