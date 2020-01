Active network, settebello alla Mirafin e playoff a -1

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - Momento magico per i viterbesi, che al PalaCus vincono 7-0 e si preparano alla difficile trasferta di Fuorigrotta

Viterbo – (s.s.) – Match senza storia al PalaCus.

L’Active network conferma il momento magico e si sbarazza della Mirafin con un netto 7-0.

Dopo il 10-6 sul campo della Cioli Feros i viterbesi collezionano il secondo successo dell’anno grazie alle reti di Quintairos, Lepadatu, William (doppietta) e Sachet (tripletta).

Proprio quest’ultimo è risultato tra i migliori in campo ed è salito al terzo posto nella classifica dei marcatori con 19 gol alle spalle di Chimanguinho del Real San Giuseppe (secondo a quota 20) e Turmena del Fuorigrotta (primo a 21).

Staccata l’Italpol, bloccata sul pari dalla Cioli Feros, la squadra di David Ceppi ottiene il quarto posto in solitaria e si porta a -1 dalla zona playoff. Il tutto grazie alla sconfitta del Cobà contro il Real San Giuseppe che ha accorciato di tre punti il divario tra terza e quarta.

Adesso però arriva il difficile. Con la trasferta arancionera sul campo del Fuorigrotta che è la formazione più in forma del campionato e non ha ancora abbandonato la lotta al primo posto che attualmente è lontano cinque lunghezze. L’incontro si giocherà sabato al centro Fipav di Fuorigrotta dove i campani hanno ottenuto finora sei vittorie, un pareggio e zero sconfitte.

20 gennaio, 2020