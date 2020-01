Castiglione in Teverina - In tantissimi ai funerali - Proclamato il lutto cittadino

Castiglione in Teverina – Addio a Natalia Burla, stroncata da un tumore a 22 anni.

Castiglione in Teverina piange Natalia Burla. La 22enne, che da tempo combatteva contro un tumore, è morta ieri all’ospedale di Perugia.

In tantissimi questo pomeriggio si sono stretti al dolore lancinante dei familiari. Castiglione tutta, seppur sconvolta, ha partecipato ai funerali celebrati alle 15 da don Alfredo Cento.

Al funerale anche il gonfalone comunale. Il sindaco Leonardo Zannini ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e serrande abbassate. “Avuta la triste notizia della dipartita della giovane Natalia – si legge nell’ordinanza -, raccogliendo il profondo cordoglio di tutta la cittadinanza e tenuto conto della volontà dell’amministrazione comunale di manifestare in modo tangibile e partecipato la profonda commozione di tutti i cittadini, in segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari profondamente colpiti per questa grave perdita e in segno di stima e rispetto per le famiglie Burla e Coniglio, è stato proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio”.

Natalia, molto conosciuta e ben voluta da tutti, viene ricordata come una ragazza solare e sempre sorridente, con una gran voglia di vivere.

17 gennaio, 2020