Affluenza alle urne: 23,67% in Emilia Romagna e 10% in Calabria

Elezioni regionali - Il dato registrato alle 12 - Sono chiamati al voto cinque milioni e mezzo di elettori

Bologna – Affluenza alle urne, in Emilia Romagna 23,67% e 10% in Calabria.

Urne aperte in Emilia Romagna e Calabria. Oggi è il giorno delle elezioni regionali. Oggi si sceglieranno infatti i nuovi governatori e si rinnoverà il consiglio regionale. L’orario dei seggi è dalle dalle 7 alle 23 in entrambe le regioni.

Sono chiamati al voto 3.515.000 elettori emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi.

Alle 12 il primo dato sull’affluenza. In Emilia Romagna si registra un’affluenza superiore al 23%, con una crescita di 12 punti rispetto alla precedente consultazione regionale del 2014.

In Calabria l’affluenza è superiore al 10,14 cento, mentre nelle elezioni passate era stata dell’8,46%.

In Emilia Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza. Per il centrosinistra l’uscente governatore Stefano Bonaccini, per il centrodestra Lucia Borgonzoni, per il M5s Simone Benini. Poi c’è il Movimento 3v- Vaccini Vogliamo verità con Domenico Battaglia, per il partito comunista Laura Bergamini, per potere al popolo Marta Collot e per L’Altra Emilia Romagna Stefano Lugli. Il duello in Emilia Romagna è in particolare tra il candidato Pd Stefano Bonaccini e la sfidante leghista Lucia Borgonzoni. A preoccupare per l’Emilia anche i tanti candidati a sinistra che potrebbero disperdere i voti per Bonaccini.

In Calabria la sfida è tra Filippo Callipo per centrosinistra, Jole Santelli per centrodestra, Francesco Aiello appoggiato da M5s e Calabria Civica e Carlo Tansi appoggiato dalle civiche Calabria pulita e Calabria libera. Il centrosinistra in Calabria ha scelto di compattarsi dietro l’imprenditore Pippo Callipo.

Tra le due regioni però una differenza nelle votazioni: il voto disgiunto è permesso in Emilia Romagna e “vietato”in Calabria. Il meccanismo, previsto dalla legge elettorale emiliano romagnola, consente infatti di votare per la propria lista e di scegliere poi un candidato presidente appoggiato da un’altra coalizione.

26 gennaio, 2020