Montalto di Castro - Camminava in mezzo alla strada mettendo in pericolo la sicurezza degli automobilisti - Sul posto i carabinieri

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – “Aiuto, c’è un maiale sull’Aurelia”.

Paura tra gli automobilisti questa mattina sull’Aurelia. Alcune persone, mentre percorrevano l’arteria tra Montalto di Castro e Pescia Romana, si sono trovate davanti un maiale che camminava in mezzo alla strada.

L’animale, forse fuggito da qualche allevamento, ha incominciato a vagare in mezzo alla carreggiata mettendo in pericolo gli automobilisti che si trovavano a passare in quel momento e che hanno dovuto schivarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montalto di Castro e la situazione è stata riportata alla normalità.

Condividi la notizia:











31 gennaio, 2020