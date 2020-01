Al “Christmas dream” fino al 6 gennaio spettacoli teatrali, animazione e artisti di strada

Viterbo - In piazza Verdi proseguono gli appuntamenti pomeridiani proposti dalla camera di commercio

Viterbo – Ultimi giorni in piazza Verdi a Viterbo per prendere parte agli appuntamenti del “Christmas dream”, gli eventi proposti dalla camera di commercio di Viterbo nell’ambito del Viterbo Christmas village che grande partecipazione e apprezzamenti hanno registrato finora da parte di bambini e adulti tra cui i tantissimi turisti in visita nel periodo natalizio nella città dei papi.

Fino al 6 gennaio, sotto al grande albero luminoso e a un suggestivo paesaggio natalizio, ci sono ancora in programma momenti di animazione, spettacoli teatrali e artisti di strada in concomitanza con i numerosi eventi organizzati dal comune di Viterbo e l’avvio dei saldi invernali.

Si comincia sabato 4 gennaio alle 18,30 con la compagnia TradirEfare teatro, con lo spettacolo di piazza con maschere tradizionali, adatto a bambini ragazzi e adulti, “Cento lire – Storia di un viaggio” (durata 50 minuti). Un viaggio sospeso fra la scoperta delle tradizioni di altri luoghi e l’eredità di una maschera eterna, con la stessa sorpresa negli occhi di chi viaggia per la propria vita. Per la regia di Federico Moschetti e la drammaturgia di Irene Scialanca che sono anche gli interpreti dello spettacolo. Costumi di Maria Pia Daidone e Maschera di Giulia Falchi.

Domenica 5 gennaio alle ore 16.30 spettacolo di acrobatica aerea “Cabaret aerelista” a cura dell’associazione Il circo verde (durata circa un’ora).

Infine lunedì 6 Gennaio a partire dalle 15,30 e fino alle 18,30 eventi a cura di shake animazione: “Epiphany lab” con i Magici Elfi compresa la scrittura delle letterine, mini musical Re Leone, video messaggio della Befana, tatuaggi glitter di Natale, Epiphany dance.

3 gennaio, 2020