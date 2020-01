Al Rocchi c’è il Catania, la Viterbese tenta il colpaccio

Sport - Calcio - Serie C - Gialloblù a caccia del quinto risultato utile consecutivo contro i rossazzurri - Emergenza in difesa sia per Calabro che per Lucarelli

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Sognare è lecito e provarci è d’obbligo.

La Viterbese ospita il Catania e tenta il colpaccio di fine gennaio.

Le due squadre si affrontano al Rocchi e se la palma di big match di giornata va a quello tra Reggina e Bari si tratta comunque di una partita di cartello.

Sugli spalti è atteso un pubblico cospicuo sia da una parte che dall’altra, anche se la curva ospite sarà priva dello zoccolo duro per via dello sciopero contro l’attuale proprietà. In mezzo al campo la previsione è invece di una partita vivace, come ogni volta che i gialloblù affrontano una formazione che prova a fare la partita e concede più spazi.

La squadra di casa si presenta con un biglietto da visita importante, fatto di quattro risultati utili consecutivi che in caso di un quinto le consentirebbero di chiudere il mese di gennaio da imbattuta. L’emergenza in difesa, però, prosegue anche se il recupero di Markic e il rientro di Bianchi dalla squalifica consentono a Calabro di avere qualche scelta in più.

Stesso discorso per il Catania. Lucarelli deve fare a meno dei due centrali titolari per squalifica più una delle alternative per infortunio (Esposito, Silvestri e Saporetti) e per i perni di difesa del 4-2-3-1 ha a disposizione i soli Mbende e Marchese. Assente dell’ultima ora anche Curriale. Il tecnico deve inoltre pensare alla semifinale d’andata di coppa Italia da giocare mercoledì sul campo della Ternana: un obiettivo di prima fascia, visto il settimo posto in campionato e il privilegio nei playoff che la Lega riserva alla vincitrice del trofeo.

Il rendimento in trasferta rossazzurro è da zona retrocessione e parla di 11 incontri giocati con due vittorie, due pareggi e sette sconfitte con la media di 2,36 gol subiti a partita. Nella classifica esterna i siciliani sono 15esimo posto e la Viterbese punta forte su questo dato, per provare a centrare un risultato difficile da cogliere ma non impossibile.

Molti i dubbi da sciogliere per l’allenatore salentino: Markic (non ancora al meglio) o Besea al centro della difesa, due tra Tounkara, Bunino e Culina in attacco e la conferma di Molinaro come interno di squilibrio al posto di un centrocampista che garantisce più copertura. Il tempo per scioglierli scadrà alle 14, un’ora prima del calcio d’inizio previsto alle 15 agli ordini di Francesco Meraviglia di Pistoia, che per l’occasione sarà supportato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di Vasto.

Per i laziali sarà anche l’occasione per vendicare la partita d’andata, giocata domenica 15 settembre al Massimino e decisa da un calcio di rigore trasformato da Lodi per un presunto fallo di mano di Besea. Un 1-0 che la Viterbese reputò ingiusto e che proverà a sovvertire nello stadio di casa.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Catania

probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic, Baschirotto; Bianchi, Besea, Sibilia, Errico; Molinaro; Bunino, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Bezziccheri, Zanoli, Urso, Ricci, Bensaja, Simonelli, Culina.

Allenatore: Antonio Calabro.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Marchese, Pinto; Biagianti, Rizzo, Biondi, Curcio, Di Molfetta; Barisic.

Panchina: Martinez, Vicente, Sarno, Manneh, Distefano, Di Grazia, Mazzarani.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia.

Assistenti: Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di Vasto.

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese (sabato)

Reggina – Bari

Viterbese – Catania

V. Francavilla – Paganese

Monopoli – Ternana

Potenza – Bisceglie

Rieti – Casertana

Avellino – Picerno

Cavese – Teramo

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 22 16 4 2 45 16 29 Bari 46 22 13 7 2 40 16 24 Ternana 46 22 14 4 4 34 20 14 Monopoli 43 22 14 1 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Casertana 28 22 6 10 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 8 20 31 -11 Vibonese 27 22 6 9 7 38 28 10 V. Francavilla 27 22 6 9 7 27 29 -2 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 14 22 3 5 14 15 40 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

26 gennaio, 2020