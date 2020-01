Al via “Cristiani nella storia da protagonisti”

Nepi - L'iniziativa si terrà all'auditorium “Mons. Doebbing” dal 9 gennaio al 5 marzo

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto per “Cristiani nella storia da protagonisti”.

L’iniziativa si terrà all’auditorium “Mons. Doebbing” a Nepi alle 20,30 dal 9 gennaio al 5 marzo. Otto serate per riflettere.

In queste otto serate culturali, religiose e pastorali, si alterneranno oltre al Vescovo diocesano, Monsignor Romano Rossi, Sacerdoti e Docenti universitari, che tratteranno temi come: “I Cristiani nella storia come il sale della terra”, “Vocazione infinita e responsabilità storiche”, “Oltre l’individualismo, la sfida della cura e della responsabilità”, “Per una ecologia integrale”, “Esperienza spirituale e impegno politico dei cristiani”, “Primato del bene comune”, Profili di cristiani in politica”, “Testimonianza e/o presenza dei cristiani in politica in epoca di pluralismo e di laicità”.

Quale rapporto si può cogliere tra Chiesa e società civile in questo tempo della globalizzazione, nell’ora della percezione sempre più diffusa del mondo come villaggio globale?

Come si collocano oggi i cristiani nella società? Alla Chiesa è chiesto di stare nel mondo, nel pieno degli impegni e delle problematiche, con umiltà e intelligenza, senza pregiudizi né atteggiamenti ideologici, e senza logiche di inimicizia, nel cercare vie di uguaglianza dei diritti e della dignità delle persone, uguaglianza economica, uguaglianza di tutti i cittadini, a qualunque fede appartengano. Sono interrogativi a cui i relatori cercheranno di rispondere con le loro competenze acquisite nel tempo e nella vita di cristiani nella loro fedeltà al Vangelo e di studiosi portando sempre un messaggio profetico, un messaggio per l’uomo.

Don Giancarlo Palazzi

6 gennaio, 2020