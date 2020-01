Sutri - Dal primo al 23 febbraio alla galleria Irtus

Condividi la notizia:











Sutri – Al via la mostra “Ritratti di marmo” dal museo nazionale romano – terme di Diocleziano a Roma.

Fotografie digitali, stampa chimica su carta fotografica Fuji Crystal Archive DP II 30×40, 2018 di David Benedetti a cura di Tiziana Rivoni e David Benedetti.

L’esposizione si svolgerà dal primo al 23 febbraio con inaugurazione sabato primo febbraio alle 17 alla galleria Irtus di via Eugenio Agneni 16 a Sutri.

Il patrimonio scultoreo romano è immenso, e in alcuni luoghi particolarmente concentrato e intenso.

Quello che accoglie al museo nazionale romano è una moltitudine, un popolo.

Immagini nel marmo, raffigurazioni di personaggi più o meno illustri, la cui storia forse ci è ignota, ma non di meno ne ignoriamo la presenza. Una presenza fisica e metafisica.

C’è il carattere della persona ritratta e la fisiognomicità inconscia dello scultore, c’è il marmo e chi lo ha affrontato con capacità e strumenti sempre più appropriati, c’è il tempo che si aggiunge alla superfice e lavora magari sulla forma con mutilazioni più o meno opportune. E c’è poi la storia che si racconta nella loro fissità. Una fissità secolare, che conserva nella pietra il peso di un passato glorioso ma anche dei molti sguardi sostenuti.

Provarsi a ritrarre tali corpi di marmo, per un fotografo non è quindi meno impegnativo e coinvolgente che ritrarre altri corpi nostri contemporanei. E la scultura poi, è un’arte tridimensionale che impone un vero rapporto fisico: ci si gira intorno, ci si guarda, ci si tocca, e si guarda di nuovo, si aspetta pure il tempo che si muove intorno anche lui. È da questa attesa che sono nati i Ritratti di Marmo di David Benedetti. Traccia fotografica di questa esperienza di contemporaneità tra noi e loro, così come solo nell’arte succede.

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020