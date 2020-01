Al via l’ultima rappresentazione del presepe vivente della Quercia

Viterbo - L'appuntamento è per il 6 gennaio dalle 17 alle 19 - A seguire la tombola della Befana

Viterbo – Lunedì 6 gennaio chiuderà L’Arte del Natale, manifestazione realizzata nel complesso monumentale di Santa Maria della Quercia insieme a Don Massimiliano Balsi, parroco e rettore della basilica.

Dalle 17 alle 19 la seconda e ultima rappresentazione del presepe vivente nel chiostro con l’arrivo dei Re Magi, e a seguire la tombola della Befana, realizzata grazie alla collaborazione dell’Rsa che lo ha in uso, nello splendido antico refettorio del Sangallo.

Il presepe vivente nel chiostro grande coperto del santuario più imponente e importante della nostra provincia, è un viaggio in un tempo che non c’è più, tra antichi mestieri e gesti ancestrali ormai purtroppo quasi completamente perduti.

Organizzare il presepe vivente significa credere nelle nostre radici cristiane, nei nostri valori, nel senso di appartenenza a una comunità. Significa farsi guidare come i Re Magi da una luce che guarda oltre, che guarda lontano, che vuole lasciare ai bambini di ieri il profumo dei ricordi dell’infanzia e della giovinezza, e a quelli di oggi la voglia di continuare le nostre tradizioni.

Le oltre 1400 presenze di domenica scorsa sono in tal senso un bel segnale, sono la risposta più bella al nostro impegno, al nostro amore per questa città. Dal censimento all’osteria, dal fabbro al ceramista, dai pastori ai fornai, il presepe vivente nel chiostro è la suggestiva rappresentazione di un piccolo grande mondo antico, che vive grazie ai sorrisi e all’entusiasmo delle decine di volontari, dal più piccolino, nato nel 2019, alla nonna di noi tutti, Giovanna, che tra poco spegnerà 104 candeline.

Ed ha per noi un immenso valore aggiunto…il luogo in cui siamo…il capolavoro del rinascimento a Viterbo, un vero e proprio pezzo di Firenze a Viterbo. Ricordiamo inoltre che il 6 gennaio sarà anche l’ultimo giorno per ammirare la mostra dei 100 presepi nel chiostro della Cisterna. Vi aspettiamo per respirare e vivere un’esperienza davvero bella e per chiudere insieme queste festività natalizie.

Pro Loco Viterbo

Parrocchia Basilica Santa Maria della Quercia

5 gennaio, 2020