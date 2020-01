Viterbo - Giovedi 9 Gennaio dalle 19 in poi presso l'Associazione Culturale CLICK! si terra' un incontro informativo gratuito per illustrare i corsi di Fotografia

Al via i nuovi corsi di fotografia dell'Associazione CLICK! di Viterbo.



Giovedi 9 Gennaio dalle 19 in poi presso l’Associazione Culturale CLICK! si terra’ un incontro informativo gratuito per illustrare i corsi di Fotografia, ricevere il programma stampato e per poter conoscere l’insegnante. L’Associazione si trova in via Garbini 106d, tel. 320 279 2669.



La scuola di Fotografia di Lietta Granato, attiva a Viterbo da quasi 10 anni, è il giusto connubio tra la personalità verace e passionale dell’italianissima insegnante e i suoi studi accademici presso la University of Westminster di Londra, dove si e’ laureata in Fotografia.

I corsi sono divisi in diversi livelli di competenza e gli studenti vengono seguiti individualmente nei loro progressi con la macchina fotografica.



“Dopo aver lavorato come fotografa professionista per 15 anni fra Londra e l’Italia, ho iniziato a insegnare Fotografia qui a Viterbo” spiega Lietta Granato “da allora ho lavorato tanto insieme ai miei allievi mettendoci tanta passione e spesso anche sudore: alcuni di loro sono diventati fotografi professionisti e riscuotono successi sempre piu’ ampi.

Una mia allieva ad esempio ha avuto l’onore di vedere una sua foto pubblicata dal National Geographic Italia, mentre altri hanno vinto premi anche internazionali.

Sono piccole soddisfazioni che pero’ ci incoraggiano a continuare su questa strada, dove non si smette mai di imparare. Ho la fortuna di insegnare fotografia anche a livello universitario e questo mi porta a tenermi costantemente aggiornata: e’ necessario, quando insegni una materia come la Fotografia che e’ si’ una forma d’arte, ma anche e soprattutto tecnica.

E’ importante imparare bene la fotografia sin dall’inizio: spesso si iscrivono ai miei corsi ragazzi che magari hanno imparato delle impostazioni errate che poi sono difficili da correggere. Oramai moltissime persone possiedono una macchinetta digitale, ma ancora pochi sanno come usarla.



L’atmosfera durante i miei corsi e’ sempre allegra e serena; si creano legami che durano nel tempo.

Due miei allievi di Fotografia, Francesca e Emanuele hanno messo su famiglia e sono diventati genitori di due bellissimi bambini, mentre altri due allievi, Claudia e Simone che si sono conosciuti ai miei corsi fanno coppia fissa da anni: sono andati a vivere insieme e lei lavora come fotografa professionista nel campo della moda. Non a caso il nostro slogan e’ “Imparare, crescere, conoscersi”.



Insegnare in ambito universitario mi ha portato a sviluppare un linguaggio comune con gli studenti, e credo di aver imparato a comunicare in una maniera semplice ed accessibile a tutti. Qualche mese fa ho avuto la soddisfazione di essere invitata come ospite a una trasmissione di Rai Tre in cui mi hanno chiesto di spiegare alcune cose tecniche che riguardano la fotografia: e’ sempre bello quando la tua professionalita’ viene riconosciuta.”



Le lezioni sono sia teoriche che pratiche, all’aperto o in uno studio attrezzato adiacente all’aula. Gli studenti imparano a familiarizzare con tutta l’attrezzatura dello studio fotografico e con le funzioni della propria macchina digitale, che spesso sono moltissime e possono generare confusione. La cosa piu’ divertente poi sono le uscite fotografiche per fare street photography oppure paesaggi, e quelle sociali, dove andiamo semplicemente al pub tutti insieme: anche quello e’ importante.



Ogni corso dura tre mesi ed e’ possibile frequentare la prima lezione come prova gratuita.



Incontro Informativo gratuito:

Giovedi 9 Gennaio ore 19

Associazione CLICK!

Via Garbini 106d



tel. 320 279 2669

Facebook: CLICK VT

Instagram: click.vt

click.viterbo@gmail.com

informazione pubblicitaria





6 gennaio, 2020