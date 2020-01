Al via il secondo “Corso ufficiali di campo”

Sport - Basket - Da domani aperte le iscrizioni - La prima delle otto lezioni si svolgerà il 10 febbraio al Palamalè

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Comitato italiano arbitri di Viterbo comunica l’apertura ufficiale da domani delle iscrizioni al secondo “Corso ufficiali di campo” per l’anno sportivo 2019/2020.

Il corso è completamente gratuito, il materiale tecnico e la divisa saranno fornite dal Comitato ed è previsto il compenso per ogni partita arbitrata.



La prima lezione si svolgerà il 10 febbraio al Palamalè di Viterbo (via Monti Cimini), per un totale di otto lezioni che si terranno due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì alle 19.



Al termine del corso, dopo l’esame finale, per gli studenti sarà anche rilasciato un attestato per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici.

Comitato italiano arbitri di Viterbo

