Alba Parietti critica il suffragio universale: “Chi non è istruito non dovrebbe votare”

Cronaca - Frasi dure della soubrette a Stasera Italia, su Rete4: "Un diritto non è legittimo se non si ha coscienza di quello che si fa"

Milano – “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione, non può essere in grado di votare in modo legittimo”. Parole pesanti di Alba Parietti, che ieri a Stasera Italia, su Rete4, ha messo sul piatto una critica aperta al diritto di voto per tutti i cittadini.

La frase ha subito destato scalpore tra gli ospiti in studio, al punto che la conduttrice Barbara Palombelli è subito intervenuta per prendere le distanze: “Adesso mettere in dubbio il suffragio universale…”. Parietti, però, ha precisato: “Non sono razzista, ma bisogna avere la coscienza e l’istruzione necessaria per capire cosa si vota. Quando si arriva alla degenerazione che c’è stata sui social, dove chiunque ha un’idea diversa dalla massa viene insultato e accusato di tutto, vuol dire che non c’è una coscienza politica”.

“La politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi, abbiamo preso esempio dagli americani – ha aggiunto la soubrette -. Non si dice quello che realmente si pensa, ma si va a seconda di come reagisce l’elettorato”.

30 gennaio, 2020