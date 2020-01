Alessandro Tuia, difensore goleador che sogna il ritorno in serie A

Sport - Calcio - Serie B - Il calciatore originario di Civita Castellana è tra i protagonisti della cavalcata del Benevento, primo a +12 al giro di boa

Benevento – (s.s.) – La sua prima e unica presenza in serie A è datata 31 maggio 2009 con uno spezzone in Juventus – Lazio.

La carriera di Alessandro Tuia è comunque di tutto rispetto e parla di sei stagioni in serie C tra Monza, Foligno e Salernitana e altrettante in serie B con le casacche di Salernitana e Benevento.

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, dopo una stagione di “rodaggio” il calciatore originario di Civita Castellana ha iniziato a trovare i suoi spazi e nell’annata in corso ha collezionato dieci presenze e tre gol, due dei quali nelle ultime due partite giocate e vinte contro il Chievo Verona e l’Ascoli.

Alla metà esatta del campionato il Benevento è già in fuga e staziona al primo posto della graduatoria con 12 punti di vantaggio sul Pordenone che è la prima inseguitrice. Merito di una rosa che con pochi accorgimenti farebbe bene anche in serie A e in cui il centrale viterbese, quinto marcatore stagionale alle spalle di Oliver Kragl, Marco Sau, Massimo Coda e Nicolas Viola sta dimostrando di poterci stare senza problemi.

Le Streghe puntano dritte alla serie A e con loro anche Alessandro Tuia. Che è sotto contratto fino al 30 giugno 2021 e in caso di vittoria del campionato potrebbe tornare a giocare nella massima serie a 11 anni di distanza dalla sua prima e ultima (finora) apparizione.

15 gennaio, 2020