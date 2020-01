Alla guida ubriaco e senza patente, sedicenne piomba su quattro vetture e scappa

Monte Romano - Carabinieri - Denunciato alla procura minorile il pirata della strada - Dovrà anche pagare una maxi multa di 5mila euro - Aveva preso di nascosto le chiavi della macchina del padre

Monte Romano – Alla guida ubriaco alla guida e senza patente, piomba su quattro vetture e si dà alla fuga. Una bravata che costerà cara a un pirata della strada sedicenne.

Paura a Monte Romano, dove la notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio la popolazione è stata bruscamente svegliata da un fortissimo boato che avrebbe echeggiato in tutto il centro abitato.

A provocare il botto, lungo la centralissima via Giuseppe Mazzini, sarebbe stata una vettura, alla cui guida sarebbe stato un minorenne completamente ubriaco scappato dopo l’incidente, piombata a tutta velocità su quattro automobili, le cui lamiere si sono accartocciate provocando il rumore sinistro che ha messo in allarme l’intero paese.

La gente sarebbe scesa in strada in massa per capire cosa fosse successo, mentre sul posto si precipitavano i carabinieri della locale stazione guidati dal luogotenente Stefano Marino e i militari della caserma di Vejano guidati dal maresciallo Paolo Esposito.

Indagini lampo hanno permesso di rintracciare la vettura, nel frattempo abbandonata dal conducente, un ragazzo di 16 anni, che avrebbe sottratto di nascosto le chiavi del mezzo al padre, uscendo a fare un giro per il paese assieme a un amico, anche lui minorenne. Entrambi sarebbero stati ubriachi al momento dell’incidente.

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla procura dei minorenni di Roma per guida in stato di ebbrezza alcolica. E’ stato invece depenalizzato nel 2016 il reato di guida senza patente, diventato nel frattempo illecito di tipo amministrativo, per il quale è prevista una sanzione di cinquemila euro.

30 gennaio, 2020