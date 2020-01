Amici di Bagnaia, concerto per pianoforte e chitarra

Viterbo - Sabato 4 gennaio alle 17,30 nella sala Vincenzo Frittelli di palazzo Gallo l'esibizione di Marzia Magalotti ed Emanuele Lupidi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Amici di Bagnaia arte e storia inizierà il nuovo anno offrendo alla cittadinanza un pomeriggio musicale nella convinzione che la musica è l’arte per eccellenza che supera qualsiasi barriera.

Sabato 4 gennaio alle 17,30 nella sala Vincenzo Frittelli di palazzo Gallo a Bagnaia si terrà un concerto per pianoforte e chitarra in un duo di particolare bravura con pezzi della migliore musica classica.

Al pianoforte avremo Marzia Magalotti, diplomata al conservatorio Morlacchi di Perugia, già ben conosciuta per le sue doti di musicista e maestra di pianoforte per le giovani generazioni di Bagnaia. Alla chitarra si esibirà Emanuele Lupidi, diplomato di chitarra classica al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, già protagonista con altri musicisti di eventi e concerti.

Avremo la possibilità di ascoltare brani musicali in coppia, per solo pianoforte e per sola chitarra: un pomeriggio sorprendente che ci rallegrerà e preparerà ad un dolce 2020. Al termine un brindisi augurale per un sereno anno nuovo.

Aldo Quadrani

Presidente associazione Amici di Bagnaia

3 gennaio, 2020