“Anche a Terni serve il nostro Frecciarossa”

Orte - Il sindaco Angelo Giuliani ritorna sulle dichiarazioni del collega umbro Latini: "Ha bisogno di un collegamento veloce verso Milano, e può averlo solo passando da noi"

Orte – “Anche Terni ha bisogno di un collegamento veloce verso il nord Italia. Quindi ha bisogno dell’alta velocità e ha bisogno di Orte, perché l’alta velocità può passare solo da noi”. Il sindaco ortano Angelo Giuliani commenta le recenti dichiarazioni del collega di Terni, Leonardo Latini, che ha richiesto un potenziamento dell’offerta ferroviaria nella sua città.

“Ho già avuto modo di parlare con Latini tempo fa – dice Giuliani – e lui sta facendo una campagna giusta per Terni, ma io credo che una fermata del Frecciarossa a Orte sia determinante anche per il suo territorio. Il salto di qualità lo facciamo solo se riusciamo a collegare bene la nostra realtà con quella più avanzata d’Italia, cioè Milano. Penso che anche Latini abbia ambizioni più grandi del semplice migliorare i collegamenti su Roma, se se ne presenta la possibilità”.

In quest’ottica, la scelta di Orte come stazione di riferimento per l’alta velocità nelle province di Terni, Viterbo e Rieti diventa imprescindibile. “Un Frecciarossa non può arrivare da Terni direttamente a Milano: deve comunque tornare indietro fino a Orte e prendere la linea diretta per Firenze. E lo stesso ragionamento si può applicare per Viterbo e Rieti” spiega Giuliani. Ecco, quindi, il ritorno prepotente della candidatura: “Orte è la stazione più importante in tutta la tratta da Roma Tiburtina a Firenze. Ci sono i numeri a dimostrarlo, e li conosce bene anche Trenitalia. Se l’alta velocità ferma altrove e non qui, è per logiche diverse da quelle legate ai bacini d’utenza dei viaggiatori”.

“Il fatto che Latini non abbia posto veti all’introduzione di una fermata alta velocità a Orte mi fa capire che i sindaci vicini a noi si stanno rendendo conto dell’importanza di avere un collegamento veloce a disposizione per lo sviluppo dei loro territori – aggiunge Giuliani -. Già Arena da Viterbo si è detto più volte favorevole alla fermata a Orte; adesso arriva Latini, e presuppongo che sulla stessa posizione siano anche i sindaci del Reatino. Mi auguro che sempre più amministratori capiscano l’urgenza della battaglia di Orte per il bene di tre province”.

Secondo il sindaco, il futuro “passa per Milano e non per Roma. Gli imprenditori, i professionisti e gli studenti devono essere messi in contatto con le realtà del Nord, che sono quelle più evolute”. Inoltre, aggiunge Giuliani: “da Milano si possono intercettare turisti diretti a Roma e, sfruttando i servizi su gomma Freccialink, dirottarli sulle città d’arte e le bellezze naturali che il nostro territorio ha da offrire”.

Alessandro Castellani

22 gennaio, 2020