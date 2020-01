Ancona sorride a Leonardo Bargagli dell’Atletica Alto Lazio

Sport - Il velocista viterbese emergente cercava conferma del buon lavoro svolto negli ultimi tre mesi di preparazione invernale nella prova dei 400m

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ancona ha ospitato sabato 25 gennaio 2020 nella splendida struttura del Palaindoor, una manifestazione di atletica nazionale che ha visti impegnati atleti provenienti da tutt’Italia alla ricerca del visto di partecipazione per i prossimi Campionati Italiani di febbraio per tutte le categorie federali.

Per numerosi atleti già in possesso del minimo di partecipazione per i campionati, le gare invece rappresentavano un test per saggiare le condizioni di forma in vista dell’importante appuntamento.

Così è stato per Leonardo Bargagli, velocista viterbese emergente dell’Atletica Alto Lazio che ad Ancona cercava conferma del buon lavoro svolto negli ultimi 3 mesi di preparazione invernale nella prova dei 400m.- Buona la sua prova, anche se un po troppo prudente nel primo parziale, dalla quale si intravedono ancora buoni margini di miglioramento, conclusa con l’ottimo crono di 49″80 con il 2° posto nella seconda batteria che lo pone al 7° posto in classifica generale nella gara con più di 100 partecipanti complessivi.

Gli altri atleti dell’Alto Lazio presenti in gara ad Ancona erano Jo Canta che si è migliorato vistosamente nei 60m. correndo in 7″48, Andrea Panza 56″67 e Jessica Baldassini 1’10″33 nei 400m.

Prossimo appuntamento agonistico, sabato 1 febbraio a Roma Farnesina con un interessante ulteriore test sulla gara non olimpica dei 500m. per Leonardo Bargagli, in rifinitura agonistica in vista degli importanti campionati Italiani dell’8 febbraio.

Fidal Viterbo

Condividi la notizia:











26 gennaio, 2020