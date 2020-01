Viterbo - Comune - Il sindaco Giovanni Arena - La struttura, chiusa per lavori il 13 gennaio avrebbe dovuto riaprire il 27

Viterbo – “Ancora qualche giorno e riapriremo il poliambulatorio sanitario del Carmine”. Ieri l’annuncio. L’ha dato il sindaco, Giovanni Arena. nel corso di una conferenza stampa dedicata a un avviso pubblico del distretto sanitario Vt3.

Il punto di assistenza infermieristica del Carmine è stato chiuso il 13 gennaio. Per alcuni interventi migliorativi della struttura di via Agnesotti 23 a Viterbo. Avrebbe dovuto riaprire lunedì. “Servirà ancora qualche giorno – ha precisato il sindaco – ma in settimana riapre”.

Il punto, gestito dalla Asl, è proprietà comunale. “I lavori – ha detto l’assessora comunale alle politiche sociali Antonella Sberna – hanno visto il rifacimento degli intonaci, la realizzazione di una parete in cartongesso con griglie per il ricircolo dell’aria, la tinteggiatura di una controparete, la sostituzione degli infissi e la realizzazione della linea telefonica. Uno spazio rinnovato, per continuare a dare un servizio al territorio.

29 gennaio, 2020