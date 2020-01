Angelino Buttinelli compie cent’anni

Buon compleanno - Soriano nel Cimino - Gli auguri della famiglia: "Alle guerre che hai combattuto sul campo o fuori, alle tue storie che ci lasciano sempre a bocca aperta"

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – E’ il compleanno di Angelino Buttinelli.

Questa è la tua storia. Oggi è un secolo che abiti qui, ne hai viste veramente tante, hai costruito una splendida famiglia e sei circondato da figli e nipoti.

Ogni volta che ci chiedi: “Che anno semo?” e noi ti rispondiamo: “2020 Nò, c’hai 100 anni quest’anno” allora tu dici sempre “Bhé via, non me posso lamentà!”.

Alla tua voglia di vivere, alla forza che dimostri ogni giorno, al tuo ottimismo e a tutti i momenti trascorsi insieme.

Alle guerre che hai combattuto sul campo o fuori, alle tue storie che ci lasciano sempre a bocca aperta, a questo mondo che hai visto evolversi e cambiare.

A te che forse hai visto più cose di tutti noi messi insieme. Semplicemente a te.

Tantissimi auguri Angelino! Da tutti i tuoi parenti.

