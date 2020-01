Roma - L'ex sindaco di Capranica ha vinto il bando regionale ed è stato nominato con decreto del presidente il 9 dicembre 2019

Roma – Angelo Cappelli direttore della Riserva di Vico.

La nomina è arrivata con un decreto del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti del 9 dicembre 2019.

Il suo contratto avrà una durata quinquennale.

Angelo Cappelli, ex sindaco di Capranica, ex assessore provinciale ed ex presidente della Comunità montana dei Cimini, succede a Loredana Tanga.

Il suo profilo è stato ritenuto il migliore, tra i duecento partecipanti al concorso, anche per l’esperienza maturata nel campo dell’ambiente e della sostenibilità.

La Riserva di Vico è un’area protetta istituita con una legge regionale nel 1982, di fatto una delle prime aree protette che nel tempo hanno costituito il Sistema dei parchi e delle riserva naturali della regione Lazio. Si estende nei territori dei comuni di Caprarola e Ronciglione.

3 gennaio, 2020