Galapagos – Nel 2019 sono riapparse alcune specie animali che si credevano estinte per anni. Caimani, rospi e tartarughe sono riapparse in Tasmania, Colombia e Vietnam. La tartaruga gigante delle Galapagos, il rospo arlecchino in Colombia, il piccolissimo caimano del fiume Apaporios in Colombia, la tigre della Tasmania, il cervo-topo del Vietnam