“Di che ansia sei?”, Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani presentano il loro ultimo libro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 24 gennaio, a cominciare dalle 16, Ulisse Mariani e la sottoscritta, psicologi di Viterbo, nella sala delle conferenze dell’amministrazione provinciale in via Saffi 49, presenteranno il loro ultimo libro, edito per Mondadori, dal titolo “Di che ansia sei? Quella strana paura che ti prende all’improvviso”.

Si parlerà dunque di uno dei più comuni disagi del nostro tempo. Un incontro condotto in modo divulgativo, proprio per aiutare quelle persone che stanno combattendo con uno dei mille volti dell’ansia. Non solo ansia, ma anche fobie, stress, traumi, ipocondria e tanto altro ancora.

Una parte dell’incontro sarà dedicata all’ansia dei bambini, problema spesso sottovalutato. Il tema sarà affrontato da Mariagrazia Mari dello studio “Schiralli”.

Inoltre, proprio per rendere la giornata ancora più fruttuosa e interessante, si giocherà un po’ con l’ansia… Ma questa è una sorpresa.

Il nuovo libro potrà essere acquistato anche in sede di presentazione.

Rosanna Schiralli

21 gennaio, 2020