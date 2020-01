Appalto ponte sui rifiuti, il comune perde il ricorso al Tar

Viterbo - Si trattava di una procedura riguardante un subappalto sui servizi di Viterbo ambiente - Barelli: "Questa vicenda allungherà di più i tempi per il definitivo"

Viterbo – Appalto rifiuti, il comune perde il ricorso al Tar.

Si trattava di una procedura all’interno dell’appalto ponte per cui Viterbo ambiente, aveva presentato ricorso contro il comune e lo ha vinto.

La commissione, nello specifico, avrebbe sbagliato una valutazione e il Tar ha dato ragione alla società, Viterbo ambiente, che è quella che si è aggiudicata l’appalto ponte.

A Viterbo ambiente era stato impedito di ricorrere al subappalto perché non avrebbe indicato su quali servizi utilizzarlo.

Ma secondo il Tar Viterbo ambiente poteva specificare i servizi in un secondo momento attraverso il soccorso istruttorio e ha dato ragione all’azienda.

“Questa vicenda – spiega il capogruppo di Forza Civita Giacomo Barelli – farà allungare ancora di più i tempi dell’appalto ponte perché ad oggi siamo ancora in proroga. E’ da due anni che l’amministrazione Arena annuncia di voler fare l’appalto definitivo.

Si è scelto secondo me sbagliando – continua Barelli – di fare il ponte solo questo anno, appalto ponte che non è ancora iniziato perché le procedure non sono partite, siamo ancora sulla proroga. Il rischio è che tra la proroga e il ponte arriveremo alla fine di questa consiliatura senza avere fatto il nuovo appalto.

E’ stata fatta una delibera dalla precedente amministrazione con le linee guida per il nuovo appalto che prevedevano, per esempio, di eliminare le isole di prossimità cosa che, se applicata, sarebbe stata costosissima per i cittadini perché l’appalto costerebbe qualche milione di euro in più.

E’ successo però – conclude Barelli – che la nuova amministrazione ha fatto l’appalto ponte senza nuove linee guida. E i cittadini ancora aspettano di sapere come Arena risolverà certe criticità. Ad oggi la ditta ha ottenuto l’appalto ponte alle stesse condizioni, quindi le criticità della raccolta non sono risolte. Né all’orizzonte si intravedono soluzioni perché nessuno ha ancora proposto delle nuove linee guida”.

