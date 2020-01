“Aquilanti, aperta la procedura di concordato preventivo”

Economia - L'azienda annuncia il provvedimento del tribunale di Viterbo: "Ora potrà continuare l'attività d'impresa in via diretta da parte della società"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Aquilanti spa (la “società”) rende noto che il tribunale di Viterbo, presieduto da Maria Rosaria Covelli e con la relazione di Antonino Geraci, con decreto pubblicato il 10 gennaio 2020, ha dichiarato l’ammissione della proposta presentata dalla società e, dunque, aperto la procedura di concordato preventivo.

Si tratta della più rilevante procedura di concordato mai presentata e ammessa dal tribunale di Viterbo.

Il piano di concordato prevede, tra l’altro, la continuità dell’attività d’impresa in via diretta da parte della Aquilanti spa, la quale opererà per il tramite di un perimetro più snello ed efficiente rispetto alla precedente conformazione aziendale, seppur rimanendo presente nelle tre regioni Lazio, Umbria, Toscana.

Il concordato potrà, a questo punto, essere votato dai creditori.

Il consiglio di amministrazione, nelle persone di Antonio Maria Aquilanti, presidente, di Stefano Albrizio, consigliere delegato, e di Armando Cappuccio, consigliere delegato, i soci, gli agenti e tutti i dipendenti, sono fortemente determinati nel perseguire gli obiettivi di business prefissati nel piano concordatario, a beneficio complessivo di clienti, fornitori e creditori. Tali obiettivi sono stati ritenuti dagli organi della procedura perseguibili e realistici, confermati anche dai risultati ottenuti nel secondo semestre 2019.

Aquilanti spa è assistita da professionisti di primario standing. In particolare, gli avvocati Francesco Carbonetti, Fabrizio Carbonetti e Luca Pasquini seguono tutti gli aspetti legali inerenti la procedura di concordato. Saverio Signori e Simone Amati seguono gli aspetti finanziari e contabili inerenti il piano concordatario. L’attestazione di fattibilità del piano è stata resa da Francesco Ricotta.

Quale commissario giudiziale è stato confermato l’avvocato Giovanni Angelo Cabras.

Aquilanti spa

