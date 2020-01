Washington - L'attore Joaquin Phoenix, che ha prestato il volto al cattivo di Batman, fermato durante una manifestazione sul clima

Washington – Arrestato Joker.

L’attore Joaquin Phoenix, fresco di Golden Globe per la sua interpretazione magistrale del cattivo di Batman, è stato fermato mentre partecipava a una manifestazione sul clima a Washington. Tra gli arrestati ci sarebbe anche un altro volto noto di Hollywood, l’attore Martin Sheen.

La notizia è stata data dalla Cnn.

Si tratta del “Fire drill fridays”, iniziativa in corso da 14 settimane lanciata dall’attrice Jane Fonda. Tra i dimostranti, oltre a Phoenix e Sheen, c’erano infatti, anche Susan Sarandon e l’organizzatrice Jane Fonda, che a ottobre si fece arrestare tre volte in tre settimane proprio per aver partecipato a proteste ambientaliste pacifiche davanti alla sede del congresso degli Stati Uniti.

Durante la manifestazione, Phoenix ha preso la parola e ringraziato Jane Fonda per averlo invitato. Ha parlato, poi, della produzione industriale di latte e carne, “terza causa principale di danni per il clima”. Poi l’invito a “scegliere cosa consumare” per intervenire attivamente contro il cambiamento climatico.

“A volte mi sforzo di pensare cosa posso fare – ha detto Phoenix – e ci sono cose che non si possono evitare. Non posso evitare di prendere un aereo, ma posso cambiare il mio modo di mangiare, e spero che voi vogliate unirvi a questa causa”.

L’ambiente era stato anche il fulcro del suo discorso alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe. “Penso che tutti possiamo unirci per apportare mutamenti reali – aveva detto Phoenix – il voto è importante, ma dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni e fare qualche sacrificio nelle nostre vite. Per esempio, potremmo anche evitare di prendere jet privati per andare a Palm Springs”.

