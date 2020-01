Arriva il punto clienti Inps

Villa San Giovanni in Tuscia - Il servizio è stato inaugurato ieri e sarà appretto a partire dalla prossima settimana

Villa San Giovanni in Tuscia – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Villa San Giovanni può contare da ieri su un nuovo ed importante servizio a disposizione dei cittadini.

Con una piccola ma intensa cerimonia è stato, infatti, inaugurato il punto clienti Inps che, a partire dalla prossima settimana, sarà aperto ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18.

Il parterre era quello delle occasioni importanti: il consigliere regionale Panunzi e l’assessore regionale Troncarelli insieme ai sindaci dei comuni vicini: Elena Tolomei di Blera, Rinaldo Marchesi di Barbarano Romano e Teresa Pasquali di Vejano.

Con loro anche molti amministratori dei loro comuni. Anche l’Inps era presente con i vertici provinciali: il direttore Pasquale Caccavale, la vicedirettrice Annunzia Coppola, la responsabile del comparto pensioni Maddalena Cossai e Silvana Talarico responsabile per i rapporti esterni. Presenti anche il parroco don Paolo Canalis e la vice Comandate della Stazione Carabinieri di Blera. Con loro tanti cittadini che hanno affollato la sala consiliare.

Subito dopo il taglio del nastro, l’assessore Maurizio Cupelli ha aperto l’incontro spiegando ai presenti le tante e importanti opportunità che il servizio potrà offrire evitando così di doversi recare alla sede centrale di Viterbo.

Dall’estratto contributivo alla prenotazione di appuntamenti, la certificazione unica e il pagamento prestazioni e molte altre attività di cui necessitano i cittadini. Il sindaco Fabio Latini ha ringraziato i presenti e sottolineato l’importanza per la sua amministrazione di aver messo a segno uno degli impegni presi in campagna elettorale.

Le operazioni propedeutiche per attivare il servizio sono state seguite dall’assessore Cupelli, dalla consigliera comunale Chiara Fabbri e dal consulente informatico dell’amministrazione Fabio Stefani per i quali il Sindaco ha avuto parole di ringraziamento.

I due rappresentanti della Regione, Panunzi e Troncarelli, hanno nel loro intervento sottolineato l’importanza di avvicinare i servizi ai cittadini che vedono nel Comune l’istituzione più vicina e alla quale si rivolgono per i loro problemi. E un servizio come il punto clienti Inps è quanto di più utile per i cittadini di Villa San Giovanni e dei paesi limitrofi, anche perché quello inaugurato ieri è l’unico punto presente nella nostra provincia.

Nel concludere l’iniziativa, il sindaco Latini ha ringraziato di cuore i tanti cittadini presenti promettendo loro che l’azione dell’amministrazione continuerà nella direzione di dare sempre più servizi al territorio.

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia

11 gennaio, 2020