“Arrivano in città le colonnine per ricaricare le auto elettriche”

Viterbo - L'annuncio del consigliere Antonio Scardozzi (FdI) - Le prime due sono state installate in via Buozzi e via Bachelet

Viterbo – (dan.ca) – “Arrivano le colonnine dell’Enel, quelle per ricaricare le auto elettriche”. Anche a Viterbo. La notizia è stata data oggi pomeriggio dal consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Scardozzi durante la seduta d’aula a palazzo dei Priori.

“Le colonnine saranno in tutto 10 – ha detto Scardozzi – distribuite sul territorio del comune di Viterbo. Tra queste anche una a San Martino, una a Grotte Santo Stefano e una Bagnaia. Nel frattempo sono state già installate 2 colonnine, una in via Bruno Buzzi davanti al campo sportivo del Pilastro e una al parcheggio di via Bachelet. Altre arriveranno nei prossimi giorni”.

Le colonnine, oltre a quelle già installate, verranno messe in strada Santa Barbara, via Fratelli Rosselli, largo Monte Cervino, via Agostino Solieri, piazza Martiri d’Ungheria, piazza Vittorio Veneto, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e piazza Oberdan.

“Siamo alla conclusione – ha commentato Scardozzi a margine del consiglio comunale – di un lavoro che ho seguito personalmente. Un risultato importante anche per l’impatto ambientale in città”.

30 gennaio, 2020