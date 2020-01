Viterbo - Comune - Si tratta di ventiquattro posti, di cui otto in asili nido convenzionati

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Asili nido, riapertura dei termini per le iscrizioni riguardanti l’anno educativo 2019-2020 in strutture comunali e convenzionate. Si tratta di ventiquattro posti, di cui otto in asili nido convenzionati. Lo comunica l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna. Sarà possibile presentare le domande a partire da giovedì 23 gennaio.

“Ventiquattro posti non sono pochi – ha sottolineato l’assessore Sberna -. Sono molto soddisfatta per essere riuscita a ottenere anche quest’anno ulteriori disponibilità all’interno degli asili nido comunali e convenzionati. Un segnale di grande attenzione verso coloro che hanno investito e che credono nella famiglia.

Credo fermamente che questo settore debba portare avanti politiche in grado di sostenere i nuclei familiari non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto in termini di servizi a favore della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Continuerò a lavorare per sviluppare misure e iniziative che vadano sempre più in questa direzione”.

I moduli per le domande potranno essere ritirati presso il settore Servizi Sociali in via del Ginnasio n.1, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30. Inoltre il modulo di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it – sezione Settori e Uffici – settore V Servizi Sociali – avvisi pubblici, a partire dal giorno della riapertura delle iscrizioni (23 gennaio 2020).

Le domande complete degli allegati richiesti dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 7 febbraio, con una delle seguenti modalità: consegna a mano al protocollo generale del Comune di Viterbo, via Ascenzi n°1, secondo piano, oppure invio tramite pec all’indirizzo servizisociali@pec.comuneviterbo.it.

Gli utenti ammessi al servizio saranno contattati dall’ufficio Asili nido per formalizzare l’eventuale scelta tra i posti disponibili, in modo da consentire la frequenza entro il prossimo 2 marzo.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020