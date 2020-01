Assalto a portavalori, auto bruciate e chiodi in strada, inferno sulla A1

Milano – Chiodi sull’asfalto e auto bruciate sulla A1, un inferno tra Lodi e Milano. Il tratto è stato chiuso. È l’esito di un assalto a un furgone portavalori fallito.

La chiusura ha provocato file chilometriche di auto.

È stato un commando di rapinatori ad assaltare il furgone, bruciando sei vetture per creare una barriera di fuoco e intrappolare il mezzo con i valori a bordo. Ma qualcosa è andato storto e il colpo fallito.

Il portavalori è riuscito a fuggire, rifugiandosi si un autogrill e nessuno è rimasto ferito, mentre i malviventi si sono dati alla fuga.

Sul posti i vigili del fuoco per domare le fiamme e la polizia.

#Lodi autostrada #A1, intervento nella notte tra i km 17 e 20 per l’incendio di un autoarticolato e di alcune auto nelle due direzioni di marcia, probabilmente causati per un tentato attacco a un portavalori in transito. Notevoli disagi alla circolazione pic.twitter.com/dmBJKNDgzS

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 29, 2020