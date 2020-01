Atletica, Eleonora Schertel seconda agli indoor ad Ancona

Sport - La viterbese ha saltato 1,73 metri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Bene Schertel all’esordio.

Buona prova di Eleonora Schertel, atleta viterbese tesserata da anni per il Cus Perugia, alla gara di apertura della stagione indoor italiana a Ancona.

Eleonora giunge seconda con la stessa misura della vincitrice, ma un maggior numero di errori, ottenendo un ottimo 1,73 che la riporta tra le migliori saltatrici italiane dopo una stagione, la passata, in chiaroscuro anche se impreziosita dal probante ottavo posto agli italiani assoluti.

Durante la gara, iniziata a misure molto basse per lei e protrattasi per quasi tre ore, l’atleta ha mostrato all’inizio una certa tensione, poi man mano la sicurezza si è fatta strada e i tentativi a 1,75 sono stati falliti per poco.

Prossima gara il 26 gennaio di nuovo ad Ancona per preparare gli assoluti che si svolgeranno nella stessa pedana il 22 e 23 febbraio.

Francesco Angius

12 gennaio, 2020