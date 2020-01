Cronaca - Almeno 17 i dispersi - In corso un enorme esodo dal New South Wales verso Sydney e Canberra

Australia – Australia in fiamme, 18 morti e 1200 case distrutte da settembre.

Continua l’emergenza incendi in Australia. In migliaia stanno fuggendo dalle zone turistiche verso le grandi città per mettersi in salvo dagli enormi roghi che continuano a martoriare il continente.

Da settembre il disastro ambientale ha ucciso 18 persone e distrutto più di 1.200 abitazioni, mentre sono almeno 17 le persone disperse.

Lo stato maggiormente colpito è il New South Wales dove si sta portando avanti un imponente sgombero di persone e cose. Lunghissime code di auto sono partite alla volta di Sydney e Canberra.

Ad aiutare gli sfollati sono intervenuti soccorritori umanitari e perfino le navi della Marina.

2 gennaio, 2020