Viterbo - Al semaforo di viale Armando Diaz - Sul posto polizia locale e 118

Viterbo – Auto contro scooter, ferito un anziano.

Incidente intorno alle 13 in viale Armando Diaz, all’altezza del semaforo per il quartiere Pietrare.

Per cause ancora in corso di accertamento un macchina si è scontrata con un motorino sul quale viaggiava un anziano di circa 70 anni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Belcolle.

22 gennaio, 2020